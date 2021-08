Al Bano, Orietta Berti, Diodato e Nomadi. I big della musica allo stadio di Tolentino per il Premio Ravera

TOLENTINO - Torna “Una canzone è per sempre”, il Premio Ravera 2021, la serata evento in memoria di Gianni Ravera, che ha scritto numerose pagine della storia della musica e della televisione italiana. L’appuntamento è per sabato, alle 21, allo Stadio della Vittoria.



«Nel ringraziare quanti lavorano per la realizzazione della manifestazione, in particolare la Pro loco Tct e Michele Pecora – ha detto il sindaco Giuseppe Pezzanesi – mi piace ricordare che l’evento ha raggiunto un successo altissimo. È una manifestazione nazionale. Quest’anno sotto il palco ci saranno solo una decina di posti per gli artisti che saliranno sul palco, il pubblico sarà tutto nella gradinata. Saranno allestiti due maxi schermi laterali. Per questa edizione abbiamo risparmiato oltre 60mila euro rispetto alla precedente, destinandoli alla copertura dei servizi essenziali come la scuola. L’evento è sostenuto da diversi sponsor, ErreUno, MarPel srl, Meloni, Pro Gest, Rhutten, Terme Santa Lucia e Am». La serata sarà condotta da Dario Salvatori, giornalista e critico musicale, con la partecipazione straordinaria di Amadeus. La vera protagonista sarà la musica, affidata come sempre all’Orchestra Mediterranea diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del Premio. Ad aprire la serata, l’esibizione di otto giovani promesse della canzone italiana presentate da Melissa Di Matteo e Dario Salvatori. Scaldati i motori, il Premio Ravera decollerà con tanti ospiti: Al Bano, i Nomadi, Diodato, vincitore del Festival 2020 e Orietta Berti, indiscussa Regina dell’Estate 2021. E poi Wrongonyou, da Sanremo giovani, Giò Evan, Random, tra i big protagonisti dell’ultimo Sanremo, Le Deva, Matteo Faustini, il tenore Piero Mazzocchetti. Ad allietare la serata anche Emanuela Aureli seguita da Serena Rigacci che interpreterà un medley di grandi successi ispirati a Ravera.

«La partecipazione e l’entusiasmo dei grandi personaggi che negli anni hanno accolto questo Premio – ha affermato Pecora – è la conferma che Ravera ha dato tanto alla storia dello spettacolo italiano». «Per tutta la giornata di sabato allo stadio ci sarà una troupe di Rai 1 per un servizio sul Premio», ha aggiunto Edoardo Mattioli, presidente della Pro loco Tct. Prenotazione e vendita biglietti online www.liveticket.it o tel. 0733.972937 – informazioni@vivitolentino.it.

