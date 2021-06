Tamponamento a catena sulla superstrada, chiusa una carreggiata e lunghe code sulla Valdichienti

TOLENTINO - Non c'è pace per la Valdichienti, la Statale 77: dopo i vari episodi di autisti che l'hanno imboccata contromano e anche persone fermate a piedi con un carretto, questa mattina si sono verificate lunghe file per la chiusura di una carreggiata dopo un tamponamento a catena. è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Serravalle di Chienti della SS 77 all'altezza del km 69,400, in località Tolentino, (Macerata). Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale della circolazione del tratto nel più breve tempo possibile.

