Coniugi travolti da un'auto â€‹mentre attraversano sulle strisce

TOLENTINO - Ennesimo incidente in piazzale Europa, nel passaggio pedonale davanti alla galleria verso i giardini pubblici "Lennon". Un auto ha travolto due coniugi tolentinati, l'uomo di 76 anni e la donna di 73, mentre attraversavano la strada. Entrambi hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Erano circa le 10.15 quando si è verificato l'impatto. La vettura, una Nissan, condotta da una donna quarantenne di Montegranaro proveniva da viale Cesare Battisti per viale XXX Giugno quando improvvisamente ha travolto i coniugi che stavano camminando insieme sulle strisce pedonali.