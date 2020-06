Travolta da uno scooter mentre attraversa sulle strisce: 66enne soccorsa dall'eliambulanza

MONTELABBATE - Incidente questa mattina a Montelabbate poco dopo le 9, quando una donna è stata investita da uno scooter mentre stava attraversando le strisce pedonali di via Mazzini. Il mezzo a due ruote guidato da una donna di 54 anni, che stava viaggiando verso la rotatoria della Montelabbatese, è finito addosso alla 66enne.

La donna investita è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona mentre la scooterista, anch’essa finita a terra a seguito dell’impatto, è stata portata in ambulanza al San Salvatore di Pesaro ma nessuna delle due è in gravi condizioni. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale di Montelabbate.

