Ferma alle strisce è tamponata e travolge una donna che attraversa: è grave

TOLENTINO - Una donna di 57 anni di Prato nella tarda mattinata è stata travolta da un'auto. La ferita è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Ha riportato delle lesioni, ma non è in pericolo di vita. Erano circa le 12.30 quando si è verificato l'incidente in via Martin Luther King a Tolentino, lungo la corsia direzione viale Brodolini.

La cinquantasettenne stava attraversando la strada su un passaggio pedonale quando improvvisamente è stata travolta da una Lancia Y condotta da una ventenne tolentinate, che era ferma in attesa dell’attraversamento del pedone e che è stata tamponata da una Nissan Juke con alla guida un Tolentinate di 38 anni. Sono stati subito avvertiti gli operatori sanitari del 118 di Macerata.

