Travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce: un uomo all'ospedale

MAROTTA – Attraversava sulle strisce pedonali quando è stato urtato da un’auto. Paura questai mattina per un anziano marottese di 79 anni, rimasto ferito alle 08,30 circa mentre percorreva a piedi il tratto di via Valcesano nell’attraversamento pedonale all’altezza di via 28 Settembre vicino al semaforo con la Litoranea.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un uomo del posto al volante di un’Audi station wagon ha urtato l’anziano facendolo cadere a terra. Il pedone che è stato soccorso prima dal personale del 118 e poi dai familiari che sono sopraggiunti sul posto. Nell’urto l’auto ha colpito lateralmente l’anziano e uno specchietto si è rotto. Lievi disagi alla circolazione stradale che non ha subito ripercussioni. L’anziano è stato poi trasportato dagli stessi familiari per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

