Travolto da un’auto sotto gli occhi della moglie all'altezza della stazione ferroviaria

FALCONARA - Attraversa sulle strisce pedonali assieme alla moglie e viene travolto da un’auto, finendo sull’asfalto. È la dinamica dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla Flaminia, all’altezza del passaggio pedonale della stazione ferroviaria di Falconara. In ospedale con un codice di media gravità c’è finito un 73enne falconarese, soccorso dalla Croce Gialla e dall’automedica. Illesa la moglie, una 68enne, riuscita ad evitare l’impatto con il veicolo.

L’investitore, alla guida di una Opel diretta in direzione nord, si è immediatamente fermato. Da ricostruire i motivi dello schianto. Forse una disattenzione, forse il sole che ha infastidito il conducente della vettura.

Saranno gli agenti della polizia locale a cristallizzare le cause del sinistro. I soccorsi sono scattati attorno alle 10,30, in uno dei punti più trafficati della città, caratterizzato anche dal viavai di persone che transitano per lo scalo ferroviario. Stando a quanto emerso dai primi rilievi, la coppia di anziani stava attraversando sulle strisce pedonali, dalla stazione verso il marciapiede che conduce ai negozi della Flaminia, quando è arrivata la Opel condotta da un 60enne residente fuori provincia e che procedeva in direzione di Senigallia. La parte anteriore dell’auto è andata ad impattare contro il corpo del 73enne, facendolo finire sull’asfalto. Illesa la moglie che, comunque, è stata testimone involontaria della scena che si è consumata sotto i suoi occhi. Lo schianto è stato violento, tanto che all’inizio le condizioni dell’anziano sembravano essere preoccupanti. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Gialla, è infatti anche arrivata l’automedica.

L’uomo è stato trasferito con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette. Non è in pericolo di vita. Per circa 15 minuti la polizia locale del comando falconarese ha disciplinato il traffico a senso unico alternato per consentire il soccorso e i rilievi di rito.

