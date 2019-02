Stroncata da una malattia a 54 anni storica volontaria della Croce Verde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTE SAN GIUSTO Trent’anni spesi al servizio degli altri, nel più puro senso del volontariato. Sono stati celebrati ieri i funerali di Ivana Armini, stroncata da un male inesorabile a soli 54 anni, storica volontaria della Croce Verde di Monte San Giusto. Una morte che ha destato un grande dolore non solo all’interno dell’associazione in tutta la comunità sangiustese, dove Ivana Armnini era molto conosciuta proprio per il suo impegno. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio, alle ore 15 nella chiesa “dell’ospedale”, in viale Giustozzi, non lontano dalla sede sociale del sodalizio che l’ha vista per anni impegnata nell’opera di volontariato al servizio dei cittadini.