Sta potando l'albero e precipita per 7 metri: uomo di 78 anni in gravi condizioni

SERRAPETRONA – Anziano precipita da una pianta, sono gravi le condizioni del settantottenne di Serrapetrona. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, fuga dal Nord: isolamento di 14 giorni per tutti quelli arrivati nelle Marche da sabato 7 marzo

Non si ferma l'allarme Coronavirus: ancora un vittima nelle Marche, i morti salgono a 13. I nuovi positivi 71, il totale è 394/ La mappa del contagio in tempo reale

Erano da poco trascorse le 10 quando si è verificato l'incidente in contrada Collina di Serrapetrona, l'anziano era nel suo terreno e stava tagliando alcuni rami di una pianta quando improvvisamente è caduto dall'albero, dall'altezza di circa sette metri. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la moglie dell'anziano. Paura e panico per la donna che ha trovato il marito a terra. Nel giro di pochissimo tempo sul posto è giunta l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle lesioni riportate dall'anziano che in un primo momento ha perso conoscenza, ha allertato l'eliambulanza che in pochi minuti è arrivata sul luogo dell'incidente. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Tolentino per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente, nonché i carabinieri di Caldarola e Tolentino per far luce sulle cause che hanno procurato la caduta dell'anziano dalla pianta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA