Ascoli, lavora su un albero, ma perde l'equilibrio, cade e batte la testa: grave un anziano

ASCOLI - È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette l’anziano di 76 anni che ieri mattina è rimasto coinvolto in una brutta caduta da un albero facendo un volo di alcuni metri. L’uomo era intento ad eseguire alcuni lavori in un piccolo appezzamento di terreno nel rione di San Filippo a Porta Maggiore. Era intorno a mezzogiorno quando il settantaseienne era salito su una pianta e si trovava ad una altezza di oltre due metri dal suolo. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto pesantemente sul terreno. Sono subiti scattati i soccorsi ed è stato richiesto l’intervento del 118.

La centrale operativa ha inviato a San Filippo una ambulanza con il personale medico a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure all’anziano. Nella caduta, il settantaseienne aveva battuto violentemente la testa e, per questo motivo, come avviene in casi di questo genere, è statoi richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’eliambulanza giunto in pochi minuti da Ancona, subito dopo aver caricato il ferito a bordo, è ripartito alla volta dell’ospedale anconetano.

