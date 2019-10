Jesi, cade dall'albero di olive e batte la testa: grave un 60enne

MONSANO – Cade dall'albero mentre raccoglie le olive: grave un 60enne. L'uomo, improvvisamente, ha perso l’equilibrio ed è caduto dall'ulivo dove era arrampicato, precipitando all’indietro battendo la schiena. E’ successo ieri mattina verso le 11 in un podere agricolo di via Venezia.

L’uomo è stato soccorso dai familiari che quando lo hanno raggiunto nel campo per aiutarlo nella raccolta delle olive, lo hanno trovato a terra, cosciente ma dolorante e incapace di rialzarsi autonomamente. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde: trasferito con un codice rosso di massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

