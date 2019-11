Potenza Picena, precipita dalla pianta di olive: muore un anziano di 83 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Anziano cade da un albero esul colpo. La tragedia si è consumata ieri sera poco prima delle 18 in un terreno lungo la strada Potentina che collega il capoluogo con la frazione rivierasca, nelle vicinanze di uno stabilimento. La vittima è un anziano di 83 anni del posto, che si trovava nel suo orto intento a potare una pianta di olivo.L'uomo si era arrampicato poco prima su una scala per potare alcuni rami secchi. Improvvisamente, per cause in corso di accertamenti, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa.In quel momento l'uomo era solo e quando è stato ritrovato, purtroppo per lui non c'era più nulla da fare: la morte è stata praticamente immediata. I soccorritori del 118, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Porto Potenza.