Coronavirus, fuga dal Nord: isolamento di 14 giorni per tutti quelli arrivati nelle Marche da sabato 7 marzo

ANCONA - Isolamento domiciliare per chiunque sia rientrato nelle Marche, a partire da sabato 7 marzo scorso, proveniendo da Lombardia e dalle Province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Rimini, Venezia, Padova Treviso, Asti e Alessndria. E' quanto stabilisce la nuova ordinanza emenata dal presidnte della Regione Marche Luca Ceriscioli per arginare il contagio da Coronavirus.

IL TESTO DELL'ORDINANZA

LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

In pratica chiunque sia entrato nelle Marche, da sabato 7 marzo, proveniendo dalle altre aree che in prima istanza erano state inerite della Zona Rossa, è tenuto a: di comunicare la propria condizione al proprio medico curante o ll'operatore di sanità pubblica di zona; di mantenere un isolamento fiduciario di 14 giorni; di osservare il divieto di spsostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni attività di sorveglianza; di avvertire le autorità sanitaria nell'eventualità della compèarsa dei primi sintomi.

La setssa ordinanza sospende fino al 3 aprile l'attività dei centri semiresidenziali per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale (centri diurni), incentivando dove possibilie percorsi di domiciliarità e/o servizi di prossimità.

