Sarnano in lacrime per Maurizio: delizie e mille storie nella sua trattoria

SARNANO - Si è spento ieri all’età di 65 anni Maurizio Montagna, stroncato da un male manifestatosi pochi mesi fa. La sepoltura oggi alle dieci nel cimitero di Sarnano: Maurizio Montagna lascia la moglie Alfonsina, la figlia Giorgia e il fratello Romeo. Maurizio Montagna era una delle immagini simbolo del paese dell’entroterra maceratese: una gioventù passata sulle piattaforme petrolifere in giro per il mondo e il ritorno alle radici.In particolare alla trattoria storica sulle mura di Sarnano, “Porverò” in omaggio al padre Elio che quella trattoria aveva aperto e seguito per decenni con il sostegno infine del figlio Maurizio. Una trattoria di riferimento quanto a prodotti tipici ed ai personaggi – punto di richiamo in particolare per la folta comunità inglese - che vi passavano per godere della gastronomia ma anche dei racconti di viaggio di Maurizio e delle particolarissime foto appese ai muri.