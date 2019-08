Lutto Vuelle e in tutta la città per la scomparsa di Alberto Omiccioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Se ne è andato la scorsa notte Alberto Omiccioli, 79 anni, per moltissimi anni responsabile della biglietteria della Vuelle dei tempi degli scudetti e non solo. Una figura e un riferimento storico per la pallacanestro, che lo ricorda con grande affetto.La Carpegna Prosciutto basket Pesaro si unisce al cordoglio e abbraccia sentitamente la moglie Edy e i figli. Il mondo della palla a spicchi si unisce all’abbraccio alla famiglia, in tanti hanno scritto sulla pagine della società, da Santi Puglisi a Giorgio Giommi, da Riccardo Badioli a Vittorio Fiorentino a tantissimi altri.