Sant'Angelo in Pontano, rovinosa caduta con la bicicletta: 52enne soccorso d'urgenza dall'eliambulanza

SANT'ANGELO IN PONTANO- Cade con la bicicletta, 52enne trasportato a Torrette. L'allarme questa mattina, lungo la strada provinciale 78, all'altezza di Passo Sant'Angelo. Per cause in corso di accertamento, il ciclista sarebbe caduto dalla due ruote facendo tutto da solo. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno deciso per il trasferimento del ferito all'ospedale di Torrette ad Ancona. L'elisoccorso è atterrato all'Abbadia di Fiastra, dove il 52enne è stato trasportato in ambulanza e poi da lì trasferito con Icaro al nosocomio dorico. Non sarebbe in pericolo di vita.