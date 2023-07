Lutto a San Severino, si è spento a 59 anni l'imprenditore e sportivo Roberto Soverchia

SAN SEVERINO - Lutto nel mondo dell’imprenditoria e dello sport settempedani. Si è spento Roberto Soverchia, co-titolare - con i fratelli minori Giovanni e Luigi - della storica azienda Soverchia Marmi. Roberto, classe ’64, tempo fa aveva lottato in maniera decisa contro una terribile malattia ed i risultati erano stati confortanti. Da qualche mese, tuttavia, aveva dovuto fronteggiare la recrudescenza del male che alla fine non gli ha concesso scampo. Da circa un mese era ricoverato al Bartolomeo Eustachio, fino al triste epilogo che ha gettato nello sconforto la consorte di una vita, Franca Marini, i loro quattro figli: Riccardo, Marianna ed i gemelli Paolo e Carlo ed i tanti amici e conoscenti. Molti lo ricordano per il carattere gentile e misurato. Da giovane era stato un brillante pallavolista, protagonista come alzatore di numerose stagioni con la gloriosa società gialloblù settempedana dove aveva militato anche con suo fratello Giovanni, attuale diesse della Sios Novavetro maschile. Il saluto a Soverchia, nella giornata di oggi, nella sala del commiato il Tempio degli Angeli. Giovedì pomeriggio, alle 14.30, la partenza alla volta della chiesa di San Domenico dove sarà celebrato il funerale. L’imprenditore lascia anche la mamma Vittoria e la suocera Graziella.



Tragico infortunio sul lavoro ad Arcevia: Luca Giulioni muore a 54 anni schiacciato tra due trattori

Il lutto del Comune

"Ha destato profondissimo cordoglio - si legge in un not del Comune di San Severino -, in tutta la comunità settempedana, la prematura scomparsa dell’imprenditore del marmo Roberto Soverchia.

Riferimento per l’azienda di famiglia, che gestiva insieme ai fratelli Giovanni e Luigi, in passato era stato anche consigliere comunale. Regista per anni della locale formazione del volley, era benvoluto, apprezzato e stimato da tutti.

“Se ne va un riferimento di prim’ordine della nostra società, una persona dal fortissimo attaccamento al lavoro e alla famiglia con radici profondissime nel territorio e una serie di valori trasmessigli da chi lo ha preceduto in una delle più storiche aziende settempedane” - è il messaggio di cordoglio espresso dal sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

L’ultimo saluto a Roberto Soverchia domani (giovedì 6 luglio), alle ore 14,30, nella chiesa di San Domenico.