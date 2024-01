Notte di fuoco nelle palazzina storica a San Severino, nessun ferito ma gravi danni

SAN SVERINO - Notte di fuoco a San Severino, dove un incendio si è sviluppato sul tetto di una palazzina storica in centro, nessun ferito ma gravi danni, ancora da stabilire le cause del rogo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 01:30 per un incendio tetto, di uno stabile in fase di ristrutturazione, in via Cesare Battisti a San Severino Marche. Le squadre di Tolentino, Camerino e Macerata con tre autobotti ed un’autoscala hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’intero stabile.