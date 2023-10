SAN SEVERINO - La dirigente scolastica dell’Ic Tacchi Venturi, Catia Scattolini, ha ricevuto dalla presidente dell’Unicef provinciale, Patrizia Scaramazza, l’attestato di “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. L’incontro ha avuto lo scopo di consolidare il legame che da due anni lega l’istituto scolastico settempedano all’associazione internazionale.





La scuola ha infatti avviato nel 2021 il percorso per ottenere il prestigioso riconoscimento, sottoscrivendo un protocollo attuativo con Ministero dell’Istruzione e Unicef, impegnandosi a favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo, ed a contribuire alla realizzazione di esperienze significative che tutelino la salute, la non discriminazione e il diritto ad un’educazione di qualità per tutte e tutti. Il progetto, inoltre, fa sue le indicazioni contenute nelle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, quindi prevede un uso trasversale da parte degli insegnamenti disciplinari, coerente con gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Scattolini si è detta particolarmente soddisfatta dei risultati raggiunti, compiaciuta che la scuola possa fregiarsi del logo di “Scuola amica” e disponibilissima a lavorare per accrescere la progettazione di azioni che promuovano la solidarietà e tutelino i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dentro e fuori la scuola.

La referente Aronne





La referente per l’educazione civica, Alessandra Aronne, ha affermato che il comprensivo si è guadagnato il titolo di “Scuola amica” e intende mantenerlo, continuando il percorso solidale intrapreso. La consegna del logo e dell’attestato è stata anche l’occasione per parlare di un futuro progetto suggerito dal consiglio comunale dei ragazzi, che intende coinvolgere l’intera comunità settempedana.