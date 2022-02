La rabbia dei genitori degli studenti: «Cantieri dell’Itts Divini quasi fermi, pronti a mobilitarci»

SAN SEVERINO - «Come rappresentati dei genitori del Consiglio d’istituto dell’Itts Divini – scrivono la presidentessa Roberta Ricci, Lorenza Cavarischia, Alberto Sabbatini e Francesco Ceresani - poniamo l’attenzione sull’evidente lentezza dei lavori di ricostruzione post sisma della scuola anche per i soli due addetti presenti nel cantiere. Lentezza che riguarda l’intera comunità scolastica e la città, che si contrappone nettamente al dinamismo del Divini e della comunità di imprenditori e cittadini».





I rappresentanti dei genitori del Divini fanno notare come, «a distanza di oltre cinque anni dal sisma, la costruzione della nuova scuola sia praticamente ferma alle fondamenta e non si siano allestite le aule come atteso da insegnanti, genitori e soprattutto dagli studenti. Le attese derivanti dalle promesse fatte e in più occasioni ribadite, ad oggi non sono visibili. Ci sentiamo in dovere – precisano i genitori - di ringraziare il sindaco Piermattei e il dirigente Luciani per tutte le azioni che hanno intrapreso, la Provincia che ha completato i laboratori che hanno permesso ai ragazzi di avere a disposizione locali idonei alle varie specializzazioni, i genitori e gli studenti che hanno confermato la loro fiducia attraverso le numerose iscrizioni, ma tutto questo non basta. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, presente all’inaugurazione dei laboratori lo scorso anno, ci invitò a scrivere a tutte le istituzioni per segnalare i ritardi. Sarà questo il nostro prossimo step. Siamo intanto pronti ad appoggiare qualsiasi iniziativa che l’Istituto, insieme al Comitato studentesco, vorrà intraprendere».



«Lanciamo quindi un appello al presidente Acquaroli e al commissario straordinario Giovanni Legnini - concludono i genitori - perché siano rese note le ragioni del ritardo, alle luce delle precedenti indicazioni sul cronoprogramma, e siano adottate nuove misure perché, come più volte promesso, il prossimo anno scolastico possa essere il primo nella nuova sede dell’Itts Divini».

