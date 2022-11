Acquaviva, ritrovato in campagna il bancomat smurato dalla filiale della Bcc Picena di Stella di Monsampolo

ACQUAVIVA PICENA - Il bancomat asportato durante il colpo della scorsa settimana è stato ritrovato. Ad avvistarlo, nel pomeriggio di ieri, è stato un agricoltore che era al lavoro in aperta campagna e che ha notato, in lontananza, il voluminoso contenitore che i ladri avevano portato via dalla filiale della Bcc Picena di Stella di Monsampolo durante uno dei due colpi messi a segna nella stessa notte la settimana scorsa.

L'altro bancomat ritrovato in contrada Forola

L'altro furto era avvenuto ai danni della filiale, della medesima banca, ad Appignano del Tronto. Il rinvenimento è avvenuto in contrada Forola, a cavallo dei territori comunali di Acquaviva e Monteprandone. Sul posto, per recuperare il bancomat (ovviamente aperto e svuotato) sono andati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto insieme ai carabinieri.