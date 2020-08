Fa irruzione al Panzini per rubare: giovane scoperto da un dipendente

SENIGALLIA - Furto sventato all’istituto Panzini ieri mattina dal personale che ha sorpreso un giovane all’interno. Si tratta di un 19enne originario di Capo Verde ma residente in città, già noto alle forze dell’ordine. Ha precedenti per furto e spaccio. Un dipendente della scuola l’ha notato all’interno dove sembrava si fosse accampato. Alla polizia infatti ha riferito al telefono che c’era un extracomunitario e sembrava dormisse, come se fosse entrato per cercare riparo. Invece il giovane ha una casa e una famiglia e non ha bisogno di rifugi di fortuna per trascorrere la notte. Forse, sorpreso, ha finto di dormire.



La polizia sul posto ha inviato una volante. Il ragazzo è stato perquisito e addosso aveva diversa refurtiva. In particolare un tablet risultato rubato in un’auto in sosta il giorno precedente. Aveva anche altro materiale elettronico e delle chiavi per i quali sono in corso accertamenti. Tutto è stato sequestrato. Inoltre nascoste nei vestiti, comprese le mutande, aveva anche diverse banconote. Il 19enne per entrare nella scuola di via d’Aquino, al Campus scolastico, con l’intento probabilmente di cercare qualcosa da rubare, ha forzato una porta che è stata trovata danneggiata. E’ stato denunciato per ricettazione. Ha infatti negato di aver commesso dei furti, riferendo di aver trovato in giro per la città ciò che gli è stato trovato addosso.

E’ stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltellino. La polizia attende ora che la scuola sporga denuncia per i danni arrecati alla porta e per essere entrato nel plesso. Nonostante la giovane età, il ragazzo che vive a Senigallia ha già collezionato una serie di reati a cui si sono aggiunte ieri mattina le nuove denunce, destinate ad aumentare nei prossimi giorni quando la scuola farà altrettanto per i danni subiti. Potranno aggiungersi danneggiamenti, violazione di proprietà privata e tentato furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA