San Severino, precipita dall'impalcatura: grave un operaio, soccorso dall'eliambulanza in codice rosso

SAN SEVERINO - Incidente sul lavoro questa mattina a San Severino. In un cantiere del centro, per cause in corso di accertamento, un operaio sarebbe caduto da una impalcatura. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni dell'uomo, hanno deciso per il trasporto d'urgenza all'ospedale di Torrette in eliambulanza. Icaro è atterrato all'ospedale della città e ha poi trasportato il ferito, in codice rosso, nella struttura sanitaria di Ancona.