Commerciante cade in piazza mentre assiste a un evento E' ricoverata in Rianimazione

SAN SEVERINO - Street, sport food and fun in piazza del Popolo dall’epilogo tragico, ieri pomeriggio. Nel corso della giornata di festa a cura delle società sportive settempedane che si sono proposte in giochi e dimostrazioni con un gran numero di giovani, un’ex commerciante si è ferita gravemente cadendo all’indietro in prossimità del centro della piazza.Erano circa le 17 quando, nel corso di una passeggiata con il marito, Mariano Stronati, anche lui molto conosciuto per aver lavorato a lungo all’ufficio postale cittadino, la moglie Laura, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio vicino al gradino del marciapiede a ridosso della piazza ed è caduta rovinosamente a ritroso, battendo pesantemente il capo a terra. Dopo i primi attimi di terrore, gli istruttori dei sodalizi sportivi hanno prontamente richiamato i piccoli atleti, consentendo ai volontari della Croce Rossa di soccorrere l’ex commerciante di calzature che alcuni anni fa gestiva un negozio sotto il loggiato, a pochi metri di distanza dal luogo dell’incidente. Pochi minuti dopo, constatata la gravità della situazione, poiché la signora stava perdendo molto sangue dal naso, è giunto un equipaggio del 118 che, dopo aver stabilizzato la donna, ha provveduto a trasportarla al reparto di rianimazione dell’ospedale di Camerino.