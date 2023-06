Recanati, paura nella notte: crolla il tetto di una abitazione in centro. La famiglia non era in casa

RECANATI Grande paura in via XX Settembre a Recanati dove è crollato il tetto di una abitazione. Fortunatamente, al momento del crollo, all’interno della struttura non c’era nessuno.

Vigili del fuoco sul posto

Pare comunque che l’appartamento su cui è crollato il tetto al momento non sia abitato, mentre i condomini del piano sottostante non si trovavano in casa. Il solaio ha retto il peso del materiale crollato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Seguiranno i sopralluoghi per valutare l’agibilità della struttura.