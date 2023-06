Incidente a San Ginesio, donna investita da un'auto trasportata in codice rosso a Torrette

SAN GINESIO Anziana investita da un’auto, trasportata in codice rosso a Torrette. L’incidente in contrada Morichella, a San Ginesio. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’anziana sarebbe stata investita da un’auto.

L'immediato pronto soccorso

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 che, viste le condizioni della donna, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.