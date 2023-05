Cingoli, auto contro Vespa: un ragazzo di 15 anni trasportato in eliambulanza a Torrette

CINGOLI - Scontro a Cingoli tra un’auto, una Fiat 500, e una Vespa condotta da un ragazzino di 15 anni. Ad avere la peggio il giovane che, dopo l’urto, è stato sbalzato sull’asfalto. L’incidente stasera, venerdì 26 maggio, nel quartiere San Giuseppe.

Auto contro Vespa, 15enne in eliambulanza a Torrette

Il 15enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Avrebbe riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la donna che era alla guida dell’auto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Cingoli. Sul posto anche la polizia locale.