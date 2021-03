La tettoia crolla all'improvviso mentre fa dei lavori, operaio di 40 anni travolto

CIVITANOVA - Stava lavorando in una casa in costruzione quando all'improvviso la tettoia è crollata: un operaio è stato soccorso dopo la caduta in cui ha riportati alcuni traumi con l'eliambulanza. L'allarme è scattato in mattinata in via Volturno, traversa di via Indipendenza. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo, un quarantenne di Treia, è finito all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Non è grave.

