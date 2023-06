Incidente a San Severino, scontro tra due moto da enduro: gravi due centauri portati a Torrette

SAN SEVERINO Incidente tra due moto da enduro, in due finiscono a Torrette. E' accaduto a San Severino. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due moto da enduro si sarebbero scontrate.

Elisoccorso in azione

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, prestate le prime cure ai due feriti, hanno deciso per il trasferimento all'ospedale di Torrette ad Ancona. Uno dei due motociclisti è stato trasferito nella struttura sanitaria dorica in eliambulanza, mentre l'altro in ambulanza.