Andrea Dovizioso, incidente su una pista da cross: trasportato in elisoccorso all'ospedale di Careggi

Andrea Dovizioso, ex pilota di MotoGP ha avuto un incidente con la moto. Il 38enne, già campione della classe 125 si stava allenando nella pista da cross presso la località del Tasso DI Terranuova Bracciolini (Arezzo), in seguito all'accaduto è stato trasportato in elicottero presso l'ospedale di Careggi, a Firenze.

La diagnosi

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 quando Andrea Dovizioso cadendo dalla sua moto ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per i soccorsi. Secondo prime indiscrezioni non è in pericolo di vita, ma a livello precauzionale, è stato comunque trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice tre.