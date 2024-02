Paura a Porto San Giorgio: le cade l'armadio di casa addosso, ragazzina soccorsa in eliambulanza e portata al Salesi

PORTO SAN GIORGIO - Le cade un mobile addosso, ragazzina soccorsa dall'eliambulanza e trasferita precauzionalmente al Pronto soccorso del Salesi. L'incidente domestico è accaduto nella tarda mattinata di oggi a Porto San Giorgio.

In elisoccorso al Salesi

La ragazzina si trovava in casa quando un mobile le sarebbe caduto addosso colpendola alla testa. Subito è scattata la macchina dell'emergenza. Sul posto gli operatori del 118 e l'ambulanza della Croce Azzurra. La ragazzina era cosciente e non in gravi condizioni ma vista la dinamica del fatto e fatta un'altra serie di valutazioni i sanitari hanno provveduto ad allertare l'eliambulanza per il trasferimento della ragazzina all'ospedale pediatrico di Ancona. L'eliambulanza è atterrata al campo sportivo Pelloni. Il personale ha preso in carico la ragazzina e l'ha trasferita ad Ancona dove verrà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.