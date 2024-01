Incidente a Recanati, fuori strada con l'auto: donna portata in eliambulanza a Torrette

RECANATI Va fuori strada con l'auto, una donna trasportata a Torrette. Incidente in contrada Vallememoria, lungo una strada che costeggia la Regina: una donna ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava ed è finita in un fosso ai lati della carreggiata.

L'eliambulanza sul posto

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, vista la dinamica dell'incidente, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza della donna - che non dovrebbe essere in pericolo di vita - all'ospedale di Torrette ad Ancona. Non sono stati coinvolti altri mezzi.