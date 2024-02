RECANATI La scuola primaria Beniamino Gigli di Recanati si prepara a rinascere. Dopo il progetto esecutivo di fine gennaio, la settimana si è aperta con l’inizio ufficiale dei lavori per costruire la nuova struttura che ospiterà ben dieci aule per l’attività didattica ordinaria con mensa, palestra e tutti i relativi servizi ad essa connessi, ma anche spazi interni ed esterni per attività collettive.

L’annuncio

A renderlo noto è il sindaco Antonio Bravi: «Provo una grande soddisfazione nel condividere questo momento – dice il primo cittadino -. Dopo tanta attesa finalmente la ricostruzione della nostra nuova scuola inizia. La ditta affidataria Coccia Vincenzo Srl di Mosciano (Teramo), ha avviato l'installazione del cantiere. È un'opera attesa e fondamentale per completare il totale rinnovamento dell'edilizia scolastica di competenza comunale e per conservare un servizio a ridosso del centro storico e di quanto vi gravita intorno. Un bellissimo modo per iniziare questa settimana». Era il 2019 quando furono ultimati i lavori di demolizione della vecchia struttura dove ora nascerà il nuovo polo scolastico nel cuore cittadino. Chiunque transitava lungo viale Battisti non poteva non notare quel vuoto lasciato dal vecchio edificio. Da adesso in poi, non si vedrà solo un cumulo di terra, ma ci sarà un via vai di addetti ai lavori con i primi mezzi necessari ad avviare la ricostruzione. «Il momento in cui si impianta il cantiere – aggiunge Bravi – è il culmine di un obiettivo prefissato. Nonostante i tanti imprevisti e un adeguamento dei prezzi che ha aumentato l’importo totale dell’opera (il costo complessivo dell’intervento ammonta a 7.651.309 euro ndr), c’è enorme soddisfazione da parte di tutta l’amministrazione. Nell’arco di due anni i lavori dovrebbero essere ultimati e la nuova struttura potrebbe essere operativa a partire dall’anno scolastico 2026/2027».

Il progetto

Sarà una vera e propria scuola all’avanguardia con una superficie utile lorda di oltre duemila metri quadrati suddivisa si due piani alla quale si aggiunge una superficie esterna di circa mille metri quadrati destinata ad attività ludiche, motorie ma anche a un uso pubblico di carattere sociale e culturale. Uno spazio dal quale si potrà godere di una bellissima vista sulla Riviera del Conero che quella zona di Recanati già offre ai tanti turisti e non solo. Un’opera all’avanguardia a 360 gradi anche per quanto riguarda l’impatto ecologico, classificato come nZeb (nearly zero energy building) che tradotto è edificio ad energia quasi zero, con l’obiettivo di ridurre i costi e il fattore inquinamento.