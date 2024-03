Recanati, in manette un 24enne già noto alle forze dell'ordine: aveva oltre due chili di hashish in casa

RECANATI Da alcuni giorni l'attenzione della Polizia di Macerata era concentrata su un ragazzo di 24 anni - già noto alle forze dell'ordine - che gravita nel mondo dello spaccio particolarmente attivo tra Recanati e Porto Recanati. Ieri (22 marzo), è stato raggiunto e arrestato (ora si trova ai domiciliari): dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione

La perquisizione operata all'interno dell'appartamento ha permesso di trovare all'interno della camera - parte contenuta in uno zaino, parte in altri punti - ben 2,5 Kg di hashish, alcuni grammi di marijuana, la somma di circa 3.000 euro verosimilmente provento dell'attività di spaccio, un pugnale della lunghezza di circa 25 centimetri e un taglierino utilizzati per tagliare la sostanza, un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura della droga e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Insieme a un telefono cellulare.