Controlli ad "alto impatto": spiegamento di forze dell'ordine in zona Piano. 5000 euro di multa in un ristorante

ANCONA- Un'altra giornata, quella di ieri (31 maggio) di controlli nella zona del Piano San Lazzaro, ad Ancona, attraverso la consueta operazione "ad alto impatto" gestita dalla Questura dorica in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Il dettaglio e la multa



La polizia ha effettuato alcuni controlli amministrativi in bar e ristoranti. In particolare all'interno di un ristorante del centro (fuori dalla zona Piano) è stato rilevato che il titolare aveva organizzato un corner per la vendita di prodotti cosmetici senza le autorizzazioni necessarie. Per questo è arrivata la sanzione di 5000 euro.