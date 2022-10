RECANATI - Scorribanda dei ladri a Recanati. I colpi sono tre: due andati a segno e uno tentato. E a preoccupare è il furto di una pistola, trafugata in un’abitazione. Ma andiamo con ordine. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari e sono entrati in azione in via Carlo Urbani, una zona periferica nelle vicinanze di contrada San Pietro e in viale Aldo Moro, nel quartiere di Fonti San Lorenzo.



Con ogni probabilità si è trattato di un raid studiato nei minimi particolari, visto che la banda ha scelto proprio aree non coperte dal sistema di videosorveglianza. I ladri hanno forzato porte e finestre e sono riusciti a intrufolarsi in tre abitazioni. In un caso se ne sono andati a mani vuote. Gli atri due colpi sono invece andati a segno, anche se fortunatamente il bottino non è ingente. In una casa spariti soldi e gioielli. In un’altra monili in oro e una pistola regolarmente detenuta dal proprietario. Ed proprio il furto dell’arma a suscitare preoccupazione, essendo finita nelle mani di malviventi. Le vittime dei furti hanno subito allertato il 112 e l’intervento dei carabinieri della stazione di Recanati è stato tempestivo. I militari hanno avviato un’attività d’indagine per risalire ai responsabili. Tra l’alto i carabinieri sono impegnati quotidianamente in un’incessante attività di controllo del territorio, finalizzata in primis alla lotta allo spaccio e ai cosiddetti reati di natura predatoria, come i furti e le rapine.