RECANATI Una nuova sfida cinematografica per la città leopardiana. Recanati si prepara all’accoglienza della nuova grande produzione internazionale del film “Leopardi & Co” che verrà girato interamente nella città dell’Infinito e che vede nel cast il Premio Oscar Whoopi Goldberg, pseudonimo di Caryn Elaine Johnson, la famosa interprete di Suor Maria Claretta nel film “Sister Act” e la star internazionale Jeremy Irvine.





«Abbiamo avuto il piacere di confrontarci in Comune con la regista Federica Biondi, il direttore di produzione Luca Tani e l’organizzatore generale Antonio Stefanucci che sono rimasti molto colpiti dalle nostre location dove si respira l’emozione della storia e della cultura di secoli immerse nella poetica di Leopardi - spiega il sindaco Antonio Bravi –. Siamo pronti ad accogliere e a supportare le necessità della produzione». “Leopardi & Co” è una commedia romantica, dove l’amore fra i due giovani protagonisti, interpretati da Jeremy Irvine, acclamata star britannica, e Denise Tantucci, attrice marchigiana, sboccerà e crescerà fra le strade di Recanti, accompagnato e guidato dai versi del poeta. Whoopi Goldberg interpreterà un personaggio vicino al protagonista.

La produzione in un luogo speciale

«Ancora una volta, la nostra splendida città sarà il set di una nuova produzione cinematografica - dice l’assessore Rita Soccio -. Negli ultimi anni, abbiamo lavorato costantemente per valorizzare e promuovere le bellezze di Recanati, tanto da essere diventati un punto di riferimento culturale sia a livello regionale che nazionale». In questo momento sono in atto i sopralluoghi del film “Leopardi & Co” nella città di Recanati per verificare le location più adatte e funzionali alla sceneggiatura, tra cui verrà inserito anche il palazzo comunale. Dopo ferragosto la produzione sarà fissa in città con la previsione di inizio riprese del film a fine mese. Il Comune di Recanati renderà presto noti i tempi e le modalità per la partecipazione al casting di selezione delle comparse locali del film.