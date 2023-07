RECANATI - Tutti la ricorderanno come protagonista assoluta in diversi film, tra cui Sister Act, e per il ruolo in Ghost che le è valso l’Oscar come miglior attrice non protagonista: Whoopi Goldberg sarà nelle Marche per girare la commedia romantica “Leopardi & co.”. Il film, che verrà girato questa estate nelle Marche, vede come protagonisti principali i giovani Jeremy Irvine, star britannica, e Denise Tantucci, attrice fanese.



La produzione



Location e attrice marchigiana, quindi, ma non solo: marchigiana è pure la talentuosa regista jesina Federica Biondi. E marchigiane saranno in prevalenza le maestranze, gli interpreti ruoli minori e le comparse. Se ne è parlato nel corso delle giornate di cinema di Riccione, durante le quali Fondazione Marche Cultura e Marche film commission hanno incontrato Roberto Cipullo, direttore artistico della società di produzione Camaleo e Roberto Proia, direttore di Eagles Pictures. «Lavoriamo - commenta il presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini – perché le Marche si affaccino sul mondo e il mondo impari a conoscerle. Non può esserci di meglio che una produzione internazionale e sono certo che anche una star hollywoodiana come Goldberg amerà le nostre terre».

Orgoglioso di questa partecipazione il direttore della fondazione Marche Cultura e responsabile di Marche film commission Francesco Gesualdi. «È un grande onore – dice Gesualdi – ospitare il premio Oscar Goldberg, Questa è un’opera che farà conoscere finalmente le Marche all’estero, soprattutto nel mercato americano. Lavoriamo per questi obiettivi ormai da un anno». Goldberg interpreterà un personaggio vicino al protagonista, dalle caratteristiche appositamente pensate per le sue qualità e per il talento che ha per i ruoli coinvolgenti.



Il film



A fare da sfondo alla commedia romantica Recanati e le poesie di Giacomo Leopardi. «Un giovane e un po’ arrogante attore americano – si legge nella breve trama resa nota da Camaleo – arriva in Italia per interpretare Giacomo Leopardi. A causa di un malinteso è convinto di interpretare un altro Giacomo: Casanova. L’incontro con Silvia gli permetterà di comprendere il significato profondo della poesia di Leopardi e di dare una svolta non solo alla sua carriera, ma anche alla sua vita». Una commedia, aggiunge Proia, che è «una storia romantica, che ruota attorno al mito di Leopardi, una commedia contemporanea».



La visibilità



«Il film – puntualizza Cipullo – è ambientato nella meravigliosa terra marchigiana, che avrà visibilità mondiale, perché Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine sono due star internazionali e sono sicuro che questo film farà davvero parlare di sè».