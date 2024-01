SENIGALLIA In 1.600 in coda, sul pontile della Rotonda, ieri per un ruolo come comparsa nella fiction “Alex Zeno, un poliziotto a modo suo”. Il 5 febbraio inizieranno le riprese della fiction di Mediaset, cui potrebbe far seguito anche una seconda edizione il prossimo inverno. Il protagonista nel ruolo del dirigente del commissariato, che verrà allestito a Palazzetto Baviera, sarà Marco Bocci affiancato, nel cast, da Diego Ribon e Federica De Benedettis. Una vetrina senza precedenti per la città e un’occasione per quanti hanno sfidato il vento gelido di ieri, attendendo anche un’ora per essere chiamati e poter dimostrare il meglio di sé.

I numeri

Alle 16 erano state provinate 1.100 persone e altre 500, che hanno pazientato mentre ormai si faceva buio e il freddo aumentava, sono state sottoposte al casting fino alle 19,40, ben oltre l’orario previsto. Cercavano figure speciali come modelle, perché in una puntata della fiction ci sarà una sfilata proprio alla Rotonda a mare, atleti e atlete per una gara sportiva che verrà ricreata, oltre a comparse tra i 18 e i 75 anni. La serie tv andrà in onda su Canale 5 da ottobre e, se gli ascolti andranno bene, il prossimo inverno si girerà la seconda stagione. Per Senigallia sarebbero due anni in vetrina, cui potrebbero farne seguito anche altri. Tutto dipenderà dal gradimento del pubblico. Tra i luoghi messi a disposizione, oltre a Palazzetto Baviera dove sono iniziati gli allestimenti per trasformarlo in un commissariato di polizia, e la Rotonda, che ospiterà una sfilata di moda, ci sarà anche un’ala della Fondazione Città di Senigallia, dove verrà ricreato il pronto soccorso. Altre scene saranno girate in bar, ristoranti, negozi, compreso un fioraio, e case private.

Le condizioni

Saranno circa 60 le persone fisse che vivranno in città per i prossimi mesi. Le riprese finiranno a giugno e coinvolgeranno anche altri luoghi dell’Anconetano. Il Comune non ha dovuto pagare una somma per avere le riprese a Senigallia: è stata una scelta dalla produzione, a cui ha però fornito i luoghi richiesti gratuitamente e supporto logistico. La regia è di Beniamino Catena e la serie tv è prodotta da 11Marzo Film srl per Mediaset. Il provino di ieri alla Rotonda a mare è stato organizzato dalla Guasco srl di Ancona.