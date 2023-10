SAN BENEDETTO - Un fisico statuario, donato da papà Meda, mamma Anna Maria Costantini e dagli esercizi eseguiti - anche da remoto - con il suo amico e coach Andrea De Angelis. Eppure se oggi Marvis Mudimbi spopola in Australia sui manifesti 6X4 e sui bus nelle principali città del continente è forse grazie alla sua compagna, Lauris, che lo ha reso anche padre di una bimba.

La carriera



Lui, infatti, dall’altra parte del mondo si era trasferito senza troppe ambizioni. «A casa, a San Benedetto, racconta, avevo trovato il classico “posto fisso” per un’azienda che faceva pizze precotte per la grande distribuzione. Ma a quel punto mi sono chiesto se mi avrebbe appagato una vita normale: moglie, figli, un mutuo da pagare, restare per sempre a casa...e mi sono detto che no, non era questo che sognavo, mi sentivo soffocato». Marvis, fratello peraltro di Michel, rapper che arrivò terzo a Sanremo tra le Giovani promesse nel 2018, si è così trasferito a Londra. E qui ha fatto le prime esperienze come fotomodello.

«Mi ha spinto la mia ragazza, che ora è ancora più con me. In Italia mi avevano chiesto tante volte di partecipare ai concorsi di bellezza ma io non amo molto stare al centro dell’attenzione e così declinavo gli inviti anche perché non pensavo che potesse essere un lavoro “vero” quello. Avevo avuto solo una piccola esperienza per King Sport, di Ancona. Poi nel 2018 siamo andati a Gran Bretagna. Qui la mia ragazza ha cominciato a mandare le foto alle agenzie, lei ci credeva più di me. Così sono approdato alla Named model e ho fatto i primi casting anche per Adidas e Nike. Il primo lavoro è arrivato dal New order magazine, una rivista di lifestyle. E poi tanti altri...». Un metro e 88 centimetri, 90 chili di muscoli, Marvis somiglia al padre Meda, il noto pugile che tra i suoi aneddoti camminò 40 chilometri a piedi, dal suo villaggio, per incontrare l’idolo, Muhammad Alì.



La consacrazione



Per Marvis invece la consacrazione è arrivata da qualche mese. «Qui dall’altra parte del mondo - prosegue - all’inizio ho fatto lavori pesanti ma ben pagati. Poi con il mio coach ho deciso di rimettere su una decina di chili di muscoli. La mia ragazza ha trovato su Tik tok una piattaforma, theright.fit, che emette in contatto talenti e brand, così ho ricominciato come free lance. Ho lavorato e sto lavorando tantissimo e ora sono il volto degli occhiali di Oscar Wylee».