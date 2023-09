Che fila ad Ancona per i casting della serie tv "Leopardi" di Sergio Rubini. Si cercano uomini e donne dai 18 ai 70 anni

ANCONA Lunghe file oggi pomeriggio (20 settembre) in via Martiri della Resistenza ad Ancona. Nella sede della Guasco, infatti, sono in corso di svolgimento - anche domani dalle 15.30 alle 20.00 - i provini per comparse e figurazioni speciali per la miniserie in due puntate "Leopardi" di Sergio Rubini che verrà girata a ottobre ad Ancona, Macerata e Ascoli.

Le figure ricercate

Si cercano uomini e donne di età compresa fra 18 e 70 anni, residenti nelle Marche, preferibilmente nelle province indicate più Fermo. Si richiedono caratteristiche ben precise: capelli non tinti, disponibilità a eventuale taglio di capelli e/o barba, capelli non troppo corti per gli uomini, nessun tatuaggio su mani, collo, testa, nessun piercing, abbronzatura eccessiva, unghie o trucco con trattamenti permanenti.