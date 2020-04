Casting on line per film di prossima produzione nelle Marche

ANCONA - Guasco, società di produzione cinematografica di Ancona in coproduzione con Il circolo della confusione di Cagliari, organizza un casting on line per il film “Come niente", regia di Davide Como, con Franco Oppini. Le riprese sono previste tra giugno e luglio 2020 (in conformità con le disposizioni relative all’emergenza sanitaria) nella zona di Valfornace nel Maceratese. Il casting è rivolto esclusivamente a residenti nella regione Marche.



La produzione cerca per due ruoli principali: bambina 8-12 anni ragazza 18-20 anni (età scenica 16-18) Le persone interessate dovranno inviare una mail con i propri dati personali, l’indicazione di eventuali esperienze di recitazione e un selftape di autopresentazione (è sufficiente un video realizzato con cellulare, durata massima 1 minuto) entro venerdì 8 maggio 2020 all’indirizzo mail info@guascosrl.it. Il video dei minorenni dovrà essere inviato tramite la mail di un genitore unitamente ai dati personali del minore e del genitore stesso. Il materiale pervenuto avrà un uso esclusivamente interno per valutare i successivi call back. Seguiranno, a breve, altri casting per ruoli primari e secondari. Info casting: Victor Carlo Vitale 3247966994.

© RIPRODUZIONE RISERVATA