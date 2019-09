Una donna investita mentre attraversa vicino all'incrocio Caccia all’automobilista pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Incidente ieri mattina, attorno alle 6, tra viale Fiume e l’incrocio con via Badaloni, dove una signora di mezza età è caduta a terra dopo essere stata toccata da un’autovettura il cui conducente non si è poi fermato a prestare soccorso. Per fortuna dei giovani hanno visto l’accaduto e hanno subito avvertito il 118. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi alla donna che è stata portata all’ospedale di Civitanova.Sul posto è arrivato anche il marito.Si tratta ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e non sarà facile. Sembra che la donna avesse attraversato la strada quando è stata urtata lateralmente, forse addirittura con lo specchietto, da una Seat di colore nero.Per aiutare chi dovrà far luce sull’accaduto ci sarebbero le testimonianze dei tre giovani che erano nei pressi. Questi ai soccorritori avrebbero detto di aver visto la macchina che non si è fermata forse perché magari il conducente non si è accorto di aver toccato la signora, ma il mezzo ha prima rallentato e, subito dopo, ha ripreso la marcia.