Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: una donna all'ospedale

POTENZA PICENA – Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero, donna finisce all'ospedale. L'incidente è avvenuto all'alba di ieri, intorno alle 5, lungo la strada che da Porto Potenza sale verso Potenza Picena.

Una donna di 57 anni si trovava al volante della sua auto, una Fiat Bravo, quando ad un certo punto, per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradale, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro una pianta che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza la vettura, alimentata a benzina. La cinquantasettenne, dopo gli accertamenti del caso, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta.

