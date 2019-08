Auto contro l'albero: Yuri â€‹muore a 21 anni a due passi da casa

di Eugenio Gulini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOCORVARO - Uno schianto fatale all’ora di cena è costato la vita a un ragazzo di 21 anni. L’incidente è accaduto ieri sera lungo la strada provinciale nei pressi di Mercatale di Sassocorvaro. Alla guida della sua Lancia Y, per ragioni che sono ancora al vaglio dei carabinieri di Urbino intervenuti sul posto, si è schiantato contro un albero sul bordo della strada.Si chiamava Yuri Diotallevi e stava rientrando a casa. Sono subito scattati i soccorsi ma quando l’ambulanza del 118 è arrivata a Mercatale dall’ospedale di Urbino per il ragazzo non c’era più nulla da fare. L’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo. È rimasto imprigionato nell’abitacolo della vettura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il corpo delle lamiere.