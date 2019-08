Si ribalta con l'auto nel giardino di una casa: artigiano miracolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI Vola con l’auto in un giardino privato mentre sta andando al lavoro. È accaduto ieri mattina poco dopo le 6 a Recanati, lungo la discesa che dalla strada statale 77 porta a viale Aldo Moro. Miracolosamente illeso il conducente della Renault bianca che è precipitata nel giardino di una villetta privata.L’uomo, un giovane artigiano che si stava recando di buon ora al lavoro, ha perso il controllo del mezzo ed è volato nel giardino di una villetta in via Mattutini svegliando tutti i residenti. La macchina ha attraversato l’aiuola spartitraffico e centrato anche una serie di segnali stradali e pubblicitari e un albero. La corsa da brividi è finita nel giardino della villetta. Tanta paura per l’automobilista e per i residenti della zona risvegliati dal grande botto. Il giovane è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo prima che in soccorso arrivassero i proprietari della villetta e altri cittadini.