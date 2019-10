Offida, si schiantano con l'auto contro un albero sulla Mezzina

OFFIDA - Incidente stradale questa mattina a Offida sulla strada Mezzina. Il conducente dell’auto, giunto nei pressi della ex Fornace di Offida, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo andando a sbattere contro una pianta al lato della carreggiata. Lo schianto è stato violentissimo e immediatamente sono stati richiesti i soccorsi per le due persone che erano all’interno dell’abitacolo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Ascoli e l’ambulanza del 118 con gli operatori sanitari. Le due persone anziane sono state poi trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli dove sono giunte in codice giallo.

