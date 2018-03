Violenza choc per un litigio stradale, un 44enne preso a sprangate in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Un diverbio tra automobilisti degenera in una feroce aggressione e dall’altra notte un uomo di 44 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato colpito alla testa con una spranga di ferro. L’inquietante episodio è avvenuto nella notte tra ieri e sabato, lungo la statale adriatica, all’altezza di Porto Potenza. L’uomo, residente a Potenza Picena, si trovava al volante della sua auto, una Bmw. Era più o meno mezzanotte e mezza. Lo precedeva una Lancia Ypsilon con a bordo, secondo quanto ha poi riferito ai carabinieri il 44enne, due uomini dell’Est Europa. Tra i due conducenti c’è stato qualcosa: un diverbio cominciato a distanza ha fatto scattare la molla.La Lancia Ypsilon si è fermata e dall’auto, sempre secondo la versione fornita dalla vittima, sono scesi due individui. Uno aveva in mano una spranga di ferro e il potentino è stato colpito alla testa. Poi, i due sono risaliti in macchina e hanno fatto perdere le tracce. L’uomo è riuscito a rialzarsi , a entrare in auto e andare al pronto soccorso di Civitanova. Qui ha raccontato cosa era successo e sono stati allertati i carabinieri. Viste le condizioni dell'uomo, i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Ora l’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata. Ora i carabinieri sono alla caccia degli aggressori.