Frontale da brividi sulla strada Regina, in due trasportati all'ospedale regionale di Torrette

POTENZA PICENA – Violento frontale tra due auto lungo la strada Regina. In due, un giovane uomo e una donna, finiscono ricoverati all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Strada chiusa per oltre un’ora. L’incidente è avvenuto ieri sera in località San Girio, nel Comune di Potenza Picena. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradale, le due automobili si sono scontrate all’altezza di un incrocio. Sul posto, oltre alla polizia, il 118 e i vigili del fuoco.

