Porto Recanati, smonta il rame dalla cabina Enel: arrestato in flagrante il predone dell'oro rosso

PORTO RECANATI - Preso un predone dell'oro rosso.

Ieri i militari della Stazione Carabinieri di Porto Recanati, supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo della provincia fermana, già noto per i suoi trascorsi penali, sorpreso con arnesi da scasso mentre rubava indisturbato del rame in una cabina Enel su fondo privato in zona Pineta di quel centro.

